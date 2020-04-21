Ученые установили причину тяги к жирной пище

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21 апреля 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Neuron

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Ученые в человеческом мозге обнаружили область, которая активизируется при поедании высококалорийной жирной пищи и вызывает после трапезы резкий скачок аппетита независимо от сытости.

Научные сотрудники из Института исследования метаболизма Общества Макса Планка (Кельн, Германия) выяснили, почему некоторые люди не могут справиться с влечением к жирным и вредным для здоровья продуктам. Эту тягу регулирует группа нервных клеток в мозге, так называемые ноцицептивные нейроны в гипоталамусе (часть подкорковой зоны, где располагаются центры эмоциональных реакций и репродуктивного поведения).

Опыты на лабораторных мышах показали, что всего за три дня жирной и калорийной диеты диеты нейроны проявляли повышенную активность. За это время животные успели «подсесть» на жирную пищу и стали основательно переедать. Специалисты выборочно удалили у некоторых из подопытных мышей эти нейроны: после этого животные перестали проявлять чрезмерную любовь к жирной пище. На группу мышей, которых держали на сбалансированном рационе, удаление нейронов никак не повлияло.

Таким образом исследование показало, что чрезмерная любовь некоторых людей к калорийным, жирным продуктам связана с процессами, протекающими в головном мозге.

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