Диетолог назвала продукты для самоизоляции

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15 апреля 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова перечислила продукты, полезные для иммунитета и для фигуры, которые следует употреблять во время самоизоляции.

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова поделилась секретами здорового питания во время карантина.

«Самое главное это добавить в рацион и начать следить за количеством потребляемых овощей. Овощи содержат меньше всего калорий, и большая их часть исключительно хорошо влияет на иммунитет. Особенно хорошо если хотя бы пять дней в неделю в рационе будут крестоцветные, а лучше каждый день – это будет идеально. Крестоцветные это все виды капусты – и обычная белокочанная, и брокколи, и цветная. Свежих и приготовленных овощей должно быть от 500 граммов в день. Также желательно, чтобы ежедневно были фрукты в умеренном количестве и если есть возможность, то ягоды, хотя бы замороженные грамм 100, потому что они обладают очень полезными антиоксидантами. Обязательно должны быть также полинасыщенные жирные кислоты – от двух до шести чайных ложек растительного масла, особенно хорошо, если это будет льняное масло, так как там много омега-3. И в первой половине дня обязательно должны присутствовать крупы. Кроме того, необходимо пить достаточно воды, минимизировать простые углеводы – сахар, пшеничная мука и животные жиры. Источники белка также должны присутствовать ежедневно, но в умеренном количестве и не жирные», - сообщила Ионова.