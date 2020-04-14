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Доктор Гинзбург дал рекомендации, как сохранить форму в условиях самоизоляции

, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Доктор Гинзбург дал рекомендации, как сохранить форму в условиях самоизоляции
pixabay.com

Режим самоизоляции чреват набором лишнего веса, так как подразумевает малоподвижный образ жизни. Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург советует даже в таких условиях держать тело в форме и рассказал - как.

В дикой природе для выживания необходимо постоянно двигаться в поисках пропитания. Однако при нахождении в спокойном состоянии биоритмы сигнализируют о том, что пищи достаточно. Так что больше едите - больше двигайтесь.

Также необходимо уделить особое внимание качеству сна. Перед тем, как идти спать, врач советует подышать свежим воздухом, хотя бы перед открытым окном. Кровать должна быть удобной, никакого света и посторонних звуков.

Ранее Гинзбург назвал дешевые продукты, не уступающие по свойствам имбирю.

Американский диетолог также дала рекомендации по питанию во время пандемии коронавируса.

НС

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