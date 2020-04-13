Врач назвал дешевые продукты, не уступающие по свойствам имбирю

Эксперт отметил, что снизить вероятность проникновения инфекции в организм помогают фитонциды – летучие биологически активные вещества, которые содержатся в чесноке, луке, капусте, редьке и редисе, передает Радио Sputnik

Кроме того для противодействия вирусу важны продукты с противовоспалительным действием. Им обладают куркума, смородина, клюква, малина и черника.

Важное значение для выстраивания природного барьера против инфекции имеет содержание в еде антиоксидантов. Их можно найти в томатах и болгарском перце.

Все вышеуказанные продукты стоят дешевле, чем полезный имбирь, который ранее в связи со вспышкой коронавируса резко вырос в цене.