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Врач назвал дешевые продукты, не уступающие по свойствам имбирю

, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Врач назвал дешевые продукты, не уступающие по свойствам имбирю
чай с лимоном и имбирем, pixabay.com
Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, научный редактор журнала "Худеем правильно" Михаил Гинзбург назвал дешевые продукты, не уступающие по свойствам имбирю.
 
Эксперт отметил, что снизить вероятность проникновения инфекции в организм помогают фитонциды – летучие биологически активные вещества, которые содержатся в чесноке, луке, капусте, редьке и редисе, передает Радио Sputnik.
 
Кроме того для противодействия вирусу важны продукты с противовоспалительным действием. Им обладают куркума, смородина, клюква, малина и черника.
 
Важное значение для выстраивания природного барьера против инфекции имеет содержание в еде антиоксидантов. Их можно найти в томатах и болгарском перце. 
 
Все вышеуказанные продукты стоят дешевле, чем полезный имбирь, который ранее в связи со вспышкой коронавируса резко вырос в цене.
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