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Врач-диетолог рассказала об эффективном «антисептике», который можно купить в овощном отделе

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Врач-диетолог рассказала об эффективном «антисептике», который можно купить в овощном отделе
магазин, pixabay.com

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун рассказала об эффективном антисептике, который можно приобрести в овощном отделе любого магазина. Данный продукт также способен поднять иммунитет во время эпидемии.

Речь идет об имбире, которым в Средние века лечили даже чуму. Ирина Лизун в беседе с Радио Sputnik выразила сомнение в том, что данное растение могло действительно избавить от столь серьезного заболевания, однако не стала спорить с тем, что в нем содержатся витамины B, E и C. 

Диетолог отметила, что в имбире также есть эфирные масла и спирты джинджеролы. Эти составляющие превращают растение в прекрасный антисептик. Корень имбиря можно заваривать и пить, кроме того, в некоторых случаях его небольшой кусочек рекомендуется разжевать, чтобы обеззаразить полость рта.

Следует, однако, помнить, что имбирь является лишь помощью иммунитету, а не полноценным лечением.

ЕТ

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