Врач-токсиколог рассказал, как самостоятельно приготовить антисептик

Водовозов в беседе с Радио Sputnik отметил, что желательно приобретать антисептик в магазине, однако при необходимости можно приготовить его в домашних условиях. Средство следует делать на основании двух спиртов – этилового или изопропилового, больше ничего за основу брать не рекомендуется. Причем, должно быть 65-70% объема спирта. Также следует добавить глицерин и 3%-ную перекись водорода, но ни в коем случае не 33%-ную.

Эксперт напомнил, что у каждого из видов спирта есть свои ограничения, в частности, ни один из них не должен попасть на слизистые оболочки.