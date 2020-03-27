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Врач-токсиколог рассказал, как самостоятельно приготовить антисептик

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Врач-токсиколог рассказал, как самостоятельно приготовить антисептик
антисептик, pixabay.com
Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов в пятницу, 27 марта, рассказал, как в условиях дефицита антисептиков в период распространения COVID-19 самостоятельно приготовить средство.
 
Водовозов в беседе с Радио Sputnik отметил, что желательно приобретать антисептик в магазине, однако при необходимости можно приготовить его в домашних условиях. Средство следует делать на основании двух спиртов – этилового или изопропилового, больше ничего за основу брать не рекомендуется. Причем, должно быть 65-70% объема спирта. Также следует добавить глицерин и 3%-ную перекись водорода, но ни в коем случае не 33%-ную.
 
Эксперт напомнил, что у каждого из видов спирта есть свои ограничения, в частности, ни один из них не должен попасть на слизистые оболочки.
 
Токсиколог добавил, что санитайзером, приготовленным на этиловом спирте, не следует обрабатывать телефоны, клавиатуры и другие устройства. Антисептик на изопропиловом спирте является более универсальным. Уточняется, что после использования средства руки в рот желательно не брать. "Смесь предназначена исключительно для наружного применения", – подчеркнул врач. 
 
 
ЕТ

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