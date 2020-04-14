Американские ученые нашли эффективный способ продлить жизнь

Исследователи из Медицинской школы Стэнфордского университета в США недавно обнаружили простой и эффективный способ продлить жизнь. Ученые провели ряд экспериментов на лабораторных грызунах.

Специалисты разделили мышей на две группы – "старые" (20 месяцев, что эквивалентно 60-70 годам человеческой жизни) и "молодые" (3-4 месяца, примерно 20-30 лет). В их клетках установили беговое колесо. Пожилые грызуне за ночь в среднем пробегали на "тренажере" около пяти километров, а молодые – до десяти километров.

Исследование ученых продемонстрировало, что данные упражнения оказались эффективными и полезными лишь для мышей из старшей возрастной группы – у них восстанавливались мышцы. Среди молодых животных этого не наблюдалось.