Американские ученые: чтобы сохранить здоровье, нужно чаще сидеть на корточках

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 апреля 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Американские ученые узнали, как сохранить здоровье и молодость: для этого надо как можно больше сидеть на корточках. Открытие принадлежит сотрудникам университета Южной Калифорнии, изучающим быт обитателей Центральной Африки.

Внимание ученых привлекло племя Хадза. Члены этого племени, особенно женщины, отличаются отменным здоровьем: редко страдают хроническими заболеваниями, крепки физически, выносливы, полны сил и оптимизма. Отдельно исследователи отметили сексуальный тонус хадза, половая жизнь которых продолжается до старости (в отличие от других африканских племен, где главная цель интима — рождение детей).

Почему? Специалисты терялись в догадках. Членам племени раздали браслеты-сенсоры, фиксирующие уровень физической активности. К удивлению исследователей, активность оказалась невысокой: хадзу находились в движении в среднем два - три часа в день. Остальное время они проводили сидя… на корточках.

Оказалось, это и есть их главный секрет. Поза на корточках оптимальна для человеческого организма, в отличие от расслабляющей позы на стуле, кресле или диване. Современный комфорт создает риск лишнего веса, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Людям хадзу эти болезни незнакомы: их любимая поза дает постоянную нагрузку на определенные группы мышц, достаточную для сжигания избыточного жира.