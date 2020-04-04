Врач-сомнолог призвал отказаться от будильника в период самоизоляции

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4 апреля 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин призывает людей отказаться от будильника в период самоизоляции. По его словам, это может оказаться полезным для организма.

«Главный совет - это не пользоваться будильником, особенно в нынешней ситуации, потому что у человека практически нет срочных дел, ему не надо утром куда-то бежать. Надо привести свой сон к норме так, чтобы пробуждение было естественным», - пояснил эксперт.

Калинкин отметил, что звуковой будильник влияет на самочувствие человека и качество жизни, вызывая хроническое недосыпание. Врач добавил, что сейчас именно тот период, когда можно узнать естественную норму своего сна.

«В течение недели человек, который раньше не отдыхал, отоспался, и продолжительность сна, после которого он встает и чувствует себя энергичным, отдохнувшим, с хорошим настроением, - это и есть его норма», - добавил он.

При этом эксперт объяснил, что у человека, который спит менее пяти часов, вероятность получить респираторную инфекцию чуть выше, чем у того, кто спит более восьми.

Ранее сомнолог Павел Кудинов посоветовал россиянам сохранять такой же режим сна, как и в рабочее время.