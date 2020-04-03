Медики: во время самоизоляции следует сохранять такой же режим сна, как и в рабочее время

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3 апреля 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Жители Москвы стали больше спать благодаря нерабочей неделе и режиму самоизоляции. В среднем продолжительность сна увеличилась на один час, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные мобильных операторов.

Сомнолог Павел Кудинов посоветовал россиянам сохранять такой же режим сна, как и в рабочее время. По его словам, от качества сна зависит иммунитет.

"И вероятность заразиться, если человек плохо спит или не высыпается, конечно, существенно выше. Поэтому нужен полноценный сон. Однако, все эти рекомендации распространяются и в обычной жизни. Так, следует и в выходные дни, когда нет режима самоизоляции, вставать не сильно позже, чем в рабочие дни", - рекомендовал специалист.