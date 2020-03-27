Российский Минздрав перечислил препараты для лечения коронавируса COVID-2019

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27 марта 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Таблетки, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

В министерстве здравоохранения Российской Федерации рассказали, какими препаратами необходимо лечить китайский коронавирус COVID-2019. Соответствующие рекомендации содержатся в ведомственном документе, оказавшемся в распоряжении СМИ.

Как пишет РИА Новости, специалисты Минздрава пришли к выводу, что нужно использовать комбинации лекарственных средств: лопинавир плюс ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов.

Обращаем внимание на то, что самолечение при заболевании коронавирусом недопустимо. Перечисленные препараты следует принимать только по предписанию врачей.

Ранее сегодня стало известно, что число официально подтвержденных случаев заражения COVID-2019 в России превысило тысячу. Медики полагают, что спад распространения инфекции начнется в стране в конце апреля – первых числах мая.