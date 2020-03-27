Общее количество зараженных коронавирусом в России превысило одну тысячу человек

Аргументы Недели → Общество 13+

27 марта 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Жительница Москвы, Bai Xueqi / globallookpress.com

Число официально зарегистрированных случаев заболевания китайским коронавирусом COVID-2019 на территории Российской Федерации превысило одну тысячу человек. Об этом рассказывается в сообщении, распространенном оперативным штабом, который занимается борьбой с распространением болезни.

В штабе проинформировали, что за последние сутки COVID-2019 выявили еще у 196 человек. Таким образом, общее число зараженных в России на данный момент составляет 1 036.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский политический эксперт Михаил Погребинский поведал о панике среди руководства Украины на фоне вспышки коронавируса в бывшей советской республике.