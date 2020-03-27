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Погребинский заявил о панике среди руководства Украины на фоне вспышки COVID-19

, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

Погребинский заявил о панике среди руководства Украины на фоне вспышки COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский, Vyacheslav Madiyevskyy / globallookpress.com

Руководители Украины впали в панику на фоне распространения в стране китайского коронавируса COVID-19. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

Аналитик обратил внимание на непоследовательность заявлений представителей украинской власти. Президент Владимир Зеленский в своем выступлении рассказал о пользе режима чрезвычайного положения в сложившейся из-за вспышки COVID-19 ситуации, однако затем руководитель офиса главы государства Андрей Ермак сообщил, что Киев не пойдет на такой шаг. По словам Михаила Погребинского, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», подобная несогласованность свидетельствует о том, что Украина неуправляема и ее руководство в панике.

Ранее на этой неделе стало известно, что в бывшей советской республике ввели режим ЧС. Его действие продлится месяц.

 

ДЦ

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