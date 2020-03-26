Украине предрекли «экономический ад» после вероятного дефолта из-за COVID-2019

Аргументы Недели → В мире 13+

26 марта 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Чрезвычайные меры, принимаемые властями Украины для борьбы со вспышкой коронавируса COVID-2019, приведут к дефолту, после которого бывшую советскую республику ждут десять лет «экономического ада». Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Издание «Украина.ру» привело мнение экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева, который отметил, что дефолт неизбежен. Он, по словам политика, будет иметь очень много негативных последствий. Среди них «сумасшедшая девальвация» гривны и замирание деловой активности. Выходить из кризиса Украина будет около десяти лет, полагает Мураев.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Алексей Журавко, бывший украинский депутат, предрек своей стране гуманитарную катастрофу из-за COVID-2019.