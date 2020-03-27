В Минздраве предсказали срок начала спада распространения COVID-2019 в России

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27 марта 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Интерфакс»

Жители Москвы, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Николай Брико, главный эпидемиолог российского Минздрава, сделал прогноз, касающийся снижения активности распространения на территории страны китайского коронавируса COVID-2019. По данному вопросу медицинский специалист высказался в разговоре с журналистами.

Брико предсказал, что спад распространения инфекции начнется в конце апреля - первых числах мая. Медик добавил, что в настоящий момент увеличение числа зараженных коронавирусом «не идет в геометрической прогрессии».

Ранее сегодня стало известно, что количество официально зарегистрированных случаев COVID-2019 в России превысило одну тысячу. Из-за вспышки болезни в этом году решили перенести сроки проведения Единого государственного экзамена.