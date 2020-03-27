Стала известна новая дата начала проведения перенесенного из-за коронавируса ЕГЭ

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27 марта 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Пособия для подготовки к ЕГЭ по истории, Zamir Usmanov / globallookpress.com

В этом году российские выпускники начнут сдавать Единый государственный экзамен позже обычного. Сегодня стало известно, что сроки проведения ЕГЭ решили перенести из-за вспышки коронавируса COVID-2019.

ЕГЭ должен был стартовать 25 мая. В министерстве просвещения РФ приняли решение перенести дату начала экзаменационной кампании на 8 июня. Девятиклассники приступят к сдаче ОГЭ днем позже, 9 июня.

По состоянию на 26 марта на территории Российской Федерации зарегистрировали свыше одной тысячи случаев заражения COVID-2019. Соответствующую информацию распространил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.