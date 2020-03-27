Доктор Мясников назвал настоящую причину смертей пожилых людей с коронавирусом

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27 марта 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российский врач и телевизионный ведущий Александр Мясников высказался по поводу высокой смертности зараженных коронавирусом COVID-2019 пожилых людей. Соответствующий пост появился в Telegram-канале медицинского специалиста.

Мясников отметил, что старики на самом деле умирают не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает. Для пожилого человека опасна любая пневмония, что бы ее не спровоцировало, написал врач.

Ранее в пятницу была обнародована официальная информация, согласно которой количество заболевших COVID-2019 на территории Российской Федерации превысило одну тысячу человек. На данный момент недуг унес в стране жизни трех человек.