Диетологи перечислили опасные свойства гречки

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13 марта 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sterlegrad.ru

Фото: pixabay.com

Диетологи рассказали, что богатая клетчаткой гречка может навредить здоровью. Эксперты уточнили, что одна из самых диетических и полезных круп может лишить человеческий организм кальция.

При этом специалисты пояснили, что гречка содержит большое количество фосфора и железа, а они препятствуют усвоению этого не менее важного компонента. Диетологи отметили, что это особенно важно учитывать женщинам после 40 лет, когда высок риск получить остеопороз.

Кроме того, эксперты рекомендуют отказаться от крупы людям, которые имеют аллергическую реакцию на белок ядрицы, а также проблемы с ЖКТ, т.к. она вызывает вздутие и спазмы живота. Диетологи советуют свести употребление гречки к минимуму, если человек склонен к запорам, гипертонии, диабету, почечной недостаточности и высокой свертываемости крови. При беременности ее употребление тоже нежелательно.

Специалисты советуют не экспериментировать с опасной для здоровья «гречневой» диетой, т.к. за этим могут последовать головные боли, упадок сил и заторможенность.

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