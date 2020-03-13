В Роскачестве нашли связь между похудением и вином

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13 марта 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роскачество

Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества рассказали, какое вино лучше всего употреблять, чтобы сбросить лишние килограммы. Специалисты отметили, что не стоит сочетать даже небольшое количество алкоголя с физическими упражнениями.

«… худеющим лучше отдавать предпочтение сухим винам - в нем нет сахара. При диете точно не стоит употреблять крепкие алкогольные напитки, такие как виски, коньяк, ром и т.д, поскольку они очень калорийны», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в мире появилась новая мода на употребление легких вин с крепостью не более 8%. При этом первый такой напиток в России был выпущен на Кубани. Однако тренд на сладкое вино с крепостью до 19-20% прошел ещё в прошлом веке. Поэтому эксперты советуют пить такое вино «в качестве дижестива из специального бокала».

«Одного, максимум двух бокалов вина за обедом или ужином вполне достаточно, чтобы получить гастрономические впечатления от сочетания», - высказал руководитель экспертной группы «Винного гида России» Артур Саркисян.