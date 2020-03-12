Роскачество выявило небезопасные презервативы

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12 марта 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роскачество

Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества провели анализ презервативов на российском рынке. В список проверяемой продукции попали латексные изделия 17 торговых марок от 13 производителей из Великобритании, Таиланда, Китая, Германии, США, Индии, России и Малайзии.

«… среди проверенных медицинских изделий (они же презервативы) есть такие, которые могут быть потенциально небезопасными для здоровья человека. Речь идет о пяти торговых марках, в которых эксперты зафиксировали содержание цинка и изопропанола в количествах, превышающих допустимые значения», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, специалисты добавили, что такие нарушения могут негативно отразиться на человеческом организме, вызвав раздражение. Также эксперты выявили замечания к размерам презервативов: по ширине - у четырех торговых марок, по длине - у одной торговой марки, а еще у трех торговых марок - отклонения как по длине, так и по ширине. Однако проверку на целостность и герметичность упаковки прошли все марки, но у одних презервативов был обнаружен дефект «слипшаяся складка», что можно отнести к браку.

«Но замечаний бы не было, если бы производители сразу указывали на этикетке диапазон. Если же указано точное значение, значит, и размер презерватива должен быть таким, с точностью до миллиметра», - добавили эксперты.

Известно, что стоимость продукции составила от 26 рублей до 533 рублей за пачку от 3 до 18 штук. При этом специалисты заметили связь между ценой и качеством товара, дешевые получили самые низкие баллы.

Исследование проводилось по 60 показателям, 49 из которых - параметры безопасности.

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