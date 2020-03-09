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Врачи раскрыли мифы об импотенции

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Экспресс газета

Врачи раскрыли мифы об импотенции
Фото: pixabay.com

Руководитель Центра урологии, андрологии и онкоурологии клиники «Медси» хирург-уролог, онколог Максим Рябов объяснил, что влияет на потенцию. Отмечаются, что с этой проблемой сталкиваются до 70% мужчин после 21 года.

«Вся наша эрекция - в голове. Звоночки - резкое сокращение ночных или утренних эрекций и снижение либидо. После 50 лет проблемы с эрекцией могут быть маркерами проблем с сердцем», - пояснил специалист.

При этом Рябов отметил, что проблемы с эрекцией – не «приговор». По его словам, она может быть психогенной, например, из-за неудачного опыта в постели или проявлением заболевания, связанным с нервами и сосудами, тут главное определить причину, а дальше определить способ лечения.

Врач посоветовал при психологических проблемах с потенцией использовать БАДы с эффектом плацебо, но не надеяться на них стопроцентно. 

Кроме того, эксперты добавили, что не стоит принимать всерьез распространённые заблуждения о мужской потенции. Они уточнили, что «импотенция не приходит с возрастом», «достичь оргазма можно без эрекции, но понадобиться больше времени», «не стоит принимать большое количество «специальных» таблеток».

«Три кита хорошей эрекции - правильная стимуляция, здоровая нервная система нормальное кровяное давление», - отметили врачи.

Специалисты советуют избегать стрессов, переедания, сократить употребление алкоголя и психотропных веществ, а также меньше курить или вовсе о него отказаться.

БА

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