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Выявлена неожиданная польза картофельного сока

, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Выявлена неожиданная польза картофельного сока
картофель, pixabay.com
Профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в понедельник рассказала о неожиданной пользе картофельного сока.
 
По словам эксперта, сок сырого картофеля оказывает благоприятное воздействие на работу кишечника. Кроме того, он снижает кислотность желудочного сока, передает Радио Sputnik. Также эту жидкость с успехом применяют для лечения верхних отделов пищеварительного тракта и ЛОР-органов.
 
Королева напомнила, что сырой картофель используется в народной медицине для лечения ран и ожогов, так как содержит антиоксиданты.
ЕТ

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