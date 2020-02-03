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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Диетолог перечислила продукты, полезные для иммунитета и защищающие от вирусов

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Focus.de

Диетолог перечислила продукты, полезные для иммунитета и защищающие от вирусов
кастрюля, pixabay.com
Диетолог Ева-Мария фон Брух рассказала о продуктах, которые способны оказать положительное влияние на иммунную систему человека и существенно снизить подверженность организма различным инфекциям. 
 
Эксперт порекомендовала в зимнее время есть морковь, в которой содержатся каротиноиды, оказывающие антиоксидантное воздействие и поддерживающие иммунитет. Полезен также шпинат, содержащий витамин A. Желательно регулярно употреблять в пищу небольшие порции орехов и семян, богатых селеном, цинком, медью и витамином E.
 
Прекрасным средством укрепления иммунитета являются красная капуста (витамины A и C) и картофель (витамин C).
ЕТ

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