//Здоровье 13+
Диетолог рассказала о причине ожирения школьников
29 января 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва
//Здоровье 13+
29 января 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва
Мария Дегтерева
Елена Середа
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Юля Инамора
Глава Минсвязи Максут Шадаев предложил предоставить всем сотрудникам, которые ведут оперативно-розыскную деятельность, доступ к персональным данным граждан в режиме…
В мире
Названа предполагаемая причина ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани в начале текущего года. Соответствующая версия содержится в материале, опубликованном на страницах СМИ.
Названа предполагаемая причина ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани в начале текущего…
Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина…
Чем ближе празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне…
В заголовке статьи – цитата из нового романа известного писателя…
В предновогодние дни 2020 года 23 Героя Советского Союза и Российской…
Перед самой отставкой правительства Дмитрия Медведева спикер Совета…
Когда в стране нет достаточного простора для самостоятельной…
Новый коронавирус из Китая наносит с каждым днём все больший ущерб не только здоровью населения, но и экономике Китая и других стран мира. Однако…
Генеральное консульство России в Гуанчжоу сообщило, что Китай передал России геном нового коронавируса. В ведомстве отметили, что теперь ученые обеих…
Президента Украины Владимира Зеленского ждет конфликт с Россией и Германией. Соответствующий прогноз озвучил киевский политический эксперт Михаил…
В управлении ЗАГС по Омской области рассказали, что 92-летний мужчина скончался через некоторое время после свадьбы. В ведомстве отметили, что…
Недавнее заявление Владимира Зеленского о виновности СССР в развязывании Второй мировой стало «первым серьезным провалом» президента Украины. Такая оценка содержится…
Сегодня стало известно, что в Таджикистане скончалась самая старая женщина в мире. Соответствующую информацию в среду, 29 января, предоставили сотрудники администрации…
Политика
Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером в среду, 29 января, подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева. Подчеркивается, что…
Советник президента Украины Игорь Новиков, комментируя ситуацию с ценами на газ, начал использовать ненормативную лексику. По ело словам, «Нафтогаз» обещал поставлять…
Перечислены основные ранние сигналы человеческого организма, свидетельствующие о развитии злокачественного новообразования в желудке. По данному вопросу высказались…
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала журналистам о причине развития ожирения у школьников. По ее словам, отправной точкой данного заболевания являются пищевые…
Вечером в среду, 29 января, стало известно, что корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила серьезное ранение в Сирии. Согласно последней информации, происшествие…
Киевские власти не предпринимают активные действия по прекращению вооруженного противостояния в Донбассе, потому что конфликт им экономически выгоден. К такому заключению…
Представители ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что несовершеннолетний подросток стрелял по прохожим из игрушечного пистолета пластиковыми пулями в городском «Парке…
Журналисты сообщают, что хороший друг британских принцев Уильяма и Гарри сделал предложение российской теннисистке Марии Шараповой. Об этом якобы свидетельствует…
В Соединенных Штатах пользователи пытаются найти связь нового типа короновируса с пивом. Отмечается, что данное сочетание слов вошло в топ – 10 запросов поисковой системы…
Особое внимание будет уделено соблюдению санитарно-противоэпидемических мер в гостиницах, пунктах питания, на вокзалах и в аэропорту.
На юге Китая были выявлены первые случаи заражения иностранцев новым типом коронавируса, вызывающим пневмонию. Об этом сообщил замглавы комитета по здравоохранению…
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько. Ранее он занимал должность первого заместителя руководителя аппарата правительства.
Их называют «правой рукой». Они знают то, о чем даже и не догадывается обычный человек. Они влиятельны и авторитетны. Кто они? Помощники президентов. Янис Григалис…
Названы продукты питания, употребление которых убивает здоровье поджелудочной железы и может привести к серьезным недугам. Соответствующей информацией поделились…
Власти Сингапура подтвердили еще три случая заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, на своей территории. Согласно последней информации, об этом сообщил…
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках выступления бундестаге в среду, 28 января, предостерег от переписывания истории нацистских преступлений, а также…
Импичмент президенту США, по всей видимости, не наберёт нужные две трети голосов сенаторов. Поэтому свергнуть нынешнего американского лидера попытаются с помощью…
Президент Владимир Путин отреагировал на сообщение о возможном появлении нового типа коронавируса в России. Глава государства заявил, что правительство, Министерство…
Восставшие против Киева ДНР и ЛНР не воссоединятся с Украиной, потому что им «некуда будет возвращаться». С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил…
Жаркое из блогов
«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный…
В Пентагоне утром в среду, 29 января, сообщили, что Соединенные Штаты Америки до конца текущего года намерены провести четыре тестовых запуска гиперзвуковых ракет…
Исследование на коронавирус проводили в спецлаборатории в соседнем Ставрополе – это учреждение сейчас единственное на юге страны, где можно провести тест на коронавирус…
Владимир Чуланов, заместитель руководителя одного из подведомственных министерству здравоохранения РФ исследовательских центров, рассказал, когда в страну могут завезти…
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 29 января, высказался о текущей эпидемиологической обстановке в Китае. Ранее в стране была зафиксирована пневмония, вызванная новым…
Посольство Соединенных Штатов в Дании опубликовало сообщение о том, что американские солдаты вместо красноармейцев освободили концлагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау) в 1945…
В столице Коми будут судить подростков, которых обвиняют в нескольких кражах, в том числе из магазинов столицы Коми. "Главарем" стала школьница.
Шоу-бизнес
Станислав Садальский поднялся на защиту певицы Ирины Отиевой, которую в телевизионном шоу Андрея Малахова назвали алкоголичкой. По словам Садальского, талантливая, умная…
Возврата индексаций, по крайней мере в ближайшее время, не предвидится. Работающим пенсионерам придётся, как и в прежние годы, довольствоваться автоматическим…
В Подмосковье прокуратура приступила к проверке после смерти четырехмесячного ребенка от снотворного. Согласно последней информации, препарат младенцу в бутылочку…
Бывшая жена народного артиста России Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала журналистам о тайном венчании с музыкантом. В ноябре прошлого года стало известно…
Признание царских останков – чуть ли не единственный принципиальный вопрос, в котором позиция РПЦ расходится с официальной позицией Кремля.
Молчание — одна из практик, которая встречается во многих мировых религиях: в иудаизме, буддизме, христианстве. Его использовали как инструмент для того, чтобы услышать…
Подозреваемый в убийстве депутата Заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги обнаружен мёртвым. Причиной нападения могли стать неприязненные отношения…
Польская политика в области вооружений представляет собой смесь паранойи в отношении России, польского пресмыкания перед заокеанскими и иными панами и польской переоценки…
Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук заявил, что его компании ничего не угрожает из-за нового вируса, вспышка которого зафиксирована в Китае. Сотрудникам Apple…
До особого распоряжения будет приостановлен учебный процесс в образовательных учреждениях, а так же во внешкольных учреждениях допобразования детей вне зависимости…
Уже скоро человечество ждут потрясающие открытия, которые значительно облегчат и разнообразят нашу жизнь. Это коснется медицины, транспорта, интернета, бытовой техники…
Обозначены десять разработанных специалистами «золотых правил» защиты от появления злокачественных новообразований. Соответствующая информация содержится в материале…
Распространение коронавируса повлияло на то, что в японских аптеках и магазинах не хватает хирургических масок.
Общество
Об этом Вячеслав Володин заявил в ходе посещения Еврейского музея и центра толерантности. «Мы категорически не приемлем, когда звучат заявления, перечеркивающие память…
История
Мифы о том, что Гитлеру удалось бежать в Южную Америку и прожить там долгие годы, развенчивает вещественное доказательство в виде черепов фюрера и его любовницы Евы Браун…
Коронавирус у двух жителей Воронежа, вернувшихся из Китая с подозрительными симптомами , не подтвердился. 55-летняя женщина больна гриппом, а у 35-летнего мужчины…
Общество
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет никакой позиции относительно идеи переименовать название должности главы государства…
Спортивный журналист Василий Уткин поведал о резком падении зарплаты нападающего Александра Кокорина в футбольном клубе "Зенит". Он был готов играть за "Зенит" вообще…
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой избран заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В его поддержку высказалось 132 парламентария…
Обозначены симптомы, которые сигнализируют о том, что человек заражен новым смертельно опасным коронавирусом, возникшим некоторое время назад на территории КНР. Данные…
Коронавирус из Китая продолжает распространяться на другие страны. Основной удар приняли на себя государства юго-восточной Азии, но вирус отмечен и далеко за пределами…
Теперь отстающими регионами будут заниматься парламентарии. Для лузеров разработаны социальные программы, которые согласуются в Государственной Думе.