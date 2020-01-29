Диетолог рассказала о причине ожирения школьников

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала журналистам о причине развития ожирения у школьников. По ее словам, отправной точкой данного заболевания являются пищевые привычки в семье ребенка.

Эксперт уточнила, что некачественное питание в учебных заведениях не снимает с родителей школьника ответственность за проблемы ребенка. Соломатина уточнила, что ожирение развивается не только из-за еды, но также из-за недостатка физических нагрузок, наличия стресса, неправильного режима сна и других факторов.