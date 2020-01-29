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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Диетолог рассказала о причине ожирения школьников

, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Диетолог рассказала о причине ожирения школьников
ланч-бокс, pixabay.com
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала журналистам о причине развития ожирения у школьников. По ее словам, отправной точкой данного заболевания являются пищевые привычки в семье ребенка.
 
Эксперт уточнила, что некачественное питание в учебных заведениях не снимает с родителей школьника ответственность за проблемы ребенка. Соломатина уточнила, что ожирение развивается не только из-за еды, но также из-за недостатка физических нагрузок, наличия стресса, неправильного режима сна и других факторов.
 
Чтобы минимизировать влияние некачественной пищи в школах, диетолог советует родителям выдавать своим чадам ланч-боксы с полезными перекусами.
ЕТ

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