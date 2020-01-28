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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Диетолог назвала продукты, которые позволяют замедлить старение

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: La vanguardia

Диетолог назвала продукты, которые позволяют замедлить старение
макароны, pixabay.com
Испанский врач-диетолог Елена де ла Фуэнте Идальго назвала способ избежать преждевременного старения организма. Оказалось, что этого можно добиться при помощи правильного и разумного питания.
 
К особой диете следует добавить физические упражнения, что в совокупности замедлит окислительный процесс в организме, а также общее старение клеток.
 
Елена де ла Фуэнте Идальго рекомендует сделать акцент на свежие сезонные фрукты и овощи, орехи, бобовые. Также она советует отказаться от спиртного.
 
Диетолог также заметила, что существуют продукты, которые ускоряют старение, в частности, это жареный картофель, сахар, соль и маргарин.
ЕТ

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