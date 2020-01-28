Диетолог назвала продукты, которые позволяют замедлить старение

К особой диете следует добавить физические упражнения, что в совокупности замедлит окислительный процесс в организме , а также общее старение клеток.

Елена де ла Фуэнте Идальго рекомендует сделать акцент на свежие сезонные фрукты и овощи, орехи, бобовые. Также она советует отказаться от спиртного.

Диетолог также заметила, что существуют продукты, которые ускоряют старение, в частности, это жареный картофель, сахар, соль и маргарин.