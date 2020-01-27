Семь самых действенных правил защиты от рака перечислили медицинские специалисты

Названы наиболее эффективные правила предотвращения онкологических заболеваний. Информацией по данному вопросу поделились медицинские специалисты.
Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», чтобы снизить риск появления в организме злокачественных новообразований, необходимо:
1. исключить из рациона полуфабрикаты и колбасу;
2. избегать стрессовых ситуаций;
3. употреблять в пищу шпинат;
4. есть больше свежих овощей и фруктов;
5. отказаться от пластиковой посуды и контейнеров;
6. добавить в рацион продукты, которые являются источниками антиоксидантов, например, красную фасоль и оливковое масло;
7. вести активный образ жизни.
Ранее кардиологи обозначили основные признаки инфаркта. Кроме того, сообщалось, что в сети назвали самые действенные способы снижения артериального давления без лекарств.