Семь самых действенных правил защиты от рака перечислили медицинские специалисты

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27 января 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Andreas Arnold / globallookpress.com

Названы наиболее эффективные правила предотвращения онкологических заболеваний. Информацией по данному вопросу поделились медицинские специалисты.

Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», чтобы снизить риск появления в организме злокачественных новообразований, необходимо:

1. исключить из рациона полуфабрикаты и колбасу;

2. избегать стрессовых ситуаций;

3. употреблять в пищу шпинат;

4. есть больше свежих овощей и фруктов;

5. отказаться от пластиковой посуды и контейнеров;

6. добавить в рацион продукты, которые являются источниками антиоксидантов, например, красную фасоль и оливковое масло;

7. вести активный образ жизни.

Ранее кардиологи обозначили основные признаки инфаркта. Кроме того, сообщалось, что в сети назвали самые действенные способы снижения артериального давления без лекарств.