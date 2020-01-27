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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Семь самых действенных правил защиты от рака перечислили медицинские специалисты

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Семь самых действенных правил защиты от рака перечислили медицинские специалисты
Пациент на приеме у врача, Andreas Arnold / globallookpress.com

Названы наиболее эффективные правила предотвращения онкологических заболеваний. Информацией по данному вопросу поделились медицинские специалисты.

Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», чтобы снизить риск появления в организме злокачественных новообразований, необходимо:

1. исключить из рациона полуфабрикаты и колбасу;

2. избегать стрессовых ситуаций;

3. употреблять в пищу шпинат;

4. есть больше свежих овощей и фруктов;

5. отказаться от пластиковой посуды и контейнеров;

6. добавить в рацион продукты, которые являются источниками антиоксидантов, например, красную фасоль и оливковое масло;

7. вести активный образ жизни.

Ранее кардиологи обозначили основные признаки инфаркта. Кроме того, сообщалось, что в сети назвали самые действенные способы снижения артериального давления без лекарств.

 

ДЦ

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