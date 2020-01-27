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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Четыре главных сигнала организма о начале инфаркта миокарда озвучили кардиологи

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Четыре главных сигнала организма о начале инфаркта миокарда озвучили кардиологи
Сердечный приступ, imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Перечислены основные симптомы, свидетельствующие о начале инфаркта миокарда. Соответствующую информацию озвучили некоторое время назад врачи-кардиологи.

Как пишет канал «Я здоров» в «Яндекс. Дзен», следует срочно обратиться за помощью к медикам, если наблюдаются следующие признаки:

1. сильная боль в области сердца и за грудной клеткой, которая отдает в левую руку или нижнюю челюсть;

2. проблемы с дыханием, удушье;

3. головокружение;

4. страх, паника.

Ранее в сети назвали действенные способы борьбы с гипертонией без лекарств. Также сообщалось, что отечественный онколог Денис Сидоров обозначил ранние сигналы организма о раке кожи.

 

ДЦ

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