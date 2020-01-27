Пять ранних симптомов появления рака кожи обозначил российский врач-онколог

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27 января 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Денис Сидоров, врач-онколог из Московской области, перечислил первые признаки появления рака кожи. Специалист процитирован в материале, размещенном некоторое время назад на сайте регионального Минздрава.

Как отметил Сидоров, пройти обследование необходимо, если наблюдаются следующие симптомы:

1. образование на теле незаживающих ранок, растущих родинок и пятнышек с нечеткими границами, которые отличаются по цвету от родинок или веснушек;

2. увеличение лимфоузлов;

3. хроническая усталость;

4. снижение интересе к еде;

5. похудение без видимых причин.

Ранее сообщалось, что медики назвали продукты, которые убивают сердце, и рассказали о способах профилактики инсульта.