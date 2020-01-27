Список убивающих сердце и провоцирующих рак продуктов огласил врач-кардиолог

Джамал Шаабан, врач-кардиолог из Египта, рассказал, какие продукты питания провоцируют образование злокачественных опухолей в организме человека и убивают здоровье сердца. По данному вопросу специалист высказался в Facebook.
На своей странице в социальной сети Шаабан посоветовал исключить полностью из рациона или свести к минимуму употребление:
1. печенья, пирожных и прочих десертов с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов;
2. консервированных фруктов в сиропе;
3. сладких газированных напитков и обработанных соков.
Ранее сообщалось, что доктора посоветовали способы профилактики инсульта и назвали неявные симптомы рака почек.