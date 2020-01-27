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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Список убивающих сердце и провоцирующих рак продуктов огласил врач-кардиолог

, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Список убивающих сердце и провоцирующих рак продуктов огласил врач-кардиолог
Медик, Jochen Tack / globallookpress.com

Джамал Шаабан, врач-кардиолог из Египта, рассказал, какие продукты питания провоцируют образование злокачественных опухолей в организме человека и убивают здоровье сердца. По данному вопросу специалист высказался в Facebook.

На своей странице в социальной сети Шаабан посоветовал исключить полностью из рациона или свести к минимуму употребление:

1. печенья, пирожных и прочих десертов с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов;

2. консервированных фруктов в сиропе;

3. сладких газированных напитков и обработанных соков.

Ранее сообщалось, что доктора посоветовали способы профилактики инсульта и назвали неявные симптомы рака почек.

 

ДЦ

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