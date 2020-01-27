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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Пять неявных сигналов организма о раковой опухоли в почках перечислили онкологи

, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пять неявных сигналов организма о раковой опухоли в почках перечислили онкологи
Пациент на приеме у врача, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены неявные симптомы злокачественного новообразования в почках человека. Информацию по данному вопросу озвучили онкологи.

В списке сигналов организма о смертельно опасной патологии, представленном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. едва заметная боль в боку;

2. постоянная усталость;

3. повышенное артериальное давление;

4. обильное потоотделение по ночам;

5. признак, касающийся мужчин, - вздутие вен вокруг правого яичка.

В случае наличия данных признаков следует незамедлительно пройти медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали признаки заражения новым китайским коронавирусом и яркие проявления рака щитовидной железы.

 

ДЦ

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