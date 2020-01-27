Пять неявных сигналов организма о раковой опухоли в почках перечислили онкологи

Обозначены неявные симптомы злокачественного новообразования в почках человека. Информацию по данному вопросу озвучили онкологи.
В списке сигналов организма о смертельно опасной патологии, представленном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:
1. едва заметная боль в боку;
2. постоянная усталость;
3. повышенное артериальное давление;
4. обильное потоотделение по ночам;
5. признак, касающийся мужчин, - вздутие вен вокруг правого яичка.
В случае наличия данных признаков следует незамедлительно пройти медицинское обследование.
Ранее сообщалось, что эксперты назвали признаки заражения новым китайским коронавирусом и яркие проявления рака щитовидной железы.