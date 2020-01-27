Обнародован полный список симптомов заражения смертельным китайским коронавирусом

Перечислены все признаки заражения новым смертельно опасным для человека коронавирусом, появившемся на территории Китая. Данные симптомы обозначены в материале, который разместили некоторое время назад на страницах китайских СМИ.
В публикации говорится, что поводами для беспокойства являются:
1. жар и кашель (признаки, характерные также для пневмонии);
2. диарея и тошнота;
3. головная боль;
4. усталость;
5. проблемы с пищеварительной и нервной системами.
Ранее российский врач Александр Мясников дал советы по защите от коронавируса. Также сообщалось, что вспышку болезни прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская.