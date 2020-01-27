Обнародован полный список симптомов заражения смертельным китайским коронавирусом

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27 января 2020, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]

Жительницы Гонконга, Katherine Cheng / globallookpress.com

Перечислены все признаки заражения новым смертельно опасным для человека коронавирусом, появившемся на территории Китая. Данные симптомы обозначены в материале, который разместили некоторое время назад на страницах китайских СМИ.

В публикации говорится, что поводами для беспокойства являются:

1. жар и кашель (признаки, характерные также для пневмонии);

2. диарея и тошнота;

3. головная боль;

4. усталость;

5. проблемы с пищеварительной и нервной системами.

Ранее российский врач Александр Мясников дал советы по защите от коронавируса. Также сообщалось, что вспышку болезни прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская.