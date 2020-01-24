Четыре явных признака раковой опухоли щитовидной железы перечислили онкологи

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24 января 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Обозначены очевидные признаки развития опухоли щитовидной железы. Информацией по данному вопросу поделились некоторое время назад специалисты в сфере онкологии.

Перечень симптомов заболевания, представленный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», включает в себя следующие сигналы человеческого организма:

1. появление шишек или других образований на шее;

2. проблемы с глотанием;

3. болевые ощущения в передней части шеи;

4. затрудненное дыхание.



Наличие перечисленных признаков должно стать поводом для безотлагательного обращения к врачам.

Ранее сообщалось, что медики назвали основные симптомы инсульта.

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