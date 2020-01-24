Четыре явных признака раковой опухоли щитовидной железы перечислили онкологи

Обозначены очевидные признаки развития опухоли щитовидной железы. Информацией по данному вопросу поделились некоторое время назад специалисты в сфере онкологии.
Перечень симптомов заболевания, представленный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», включает в себя следующие сигналы человеческого организма:
1. появление шишек или других образований на шее;
2. проблемы с глотанием;
3. болевые ощущения в передней части шеи;
4. затрудненное дыхание.
Наличие перечисленных признаков должно стать поводом для безотлагательного обращения к врачам.
Ранее сообщалось, что медики назвали основные симптомы инсульта.
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