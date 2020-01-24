Пять главных сигналов организма об инсульте головного мозга озвучили медики

Обозначены пять основных признаков, говорящих об инсульте головного мозга. Соответствующей информацией поделились медицинские специалисты.
В списке сигналов человеческого организма о болезни, представленном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:
1. нарушения зрения;
2. появление проблем с речью;
3. паралич и онемение конечностей;
4. сильные головные боли;
5. шаткая походка.
Наличие перечисленных симптомов должно стать поводом для срочного обращения к врачу.
Ранее сообщалось, что отечественный онколог Михаил Давыдов назвал единственный эффективный способ защиты от рака. Доктор посоветовал регулярно проходить обследования.
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