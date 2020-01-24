Пять главных сигналов организма об инсульте головного мозга озвучили медики

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24 января 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Головная боль у пожилой женщины, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены пять основных признаков, говорящих об инсульте головного мозга. Соответствующей информацией поделились медицинские специалисты.

В списке сигналов человеческого организма о болезни, представленном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. нарушения зрения;

2. появление проблем с речью;

3. паралич и онемение конечностей;

4. сильные головные боли;

5. шаткая походка.

Наличие перечисленных симптомов должно стать поводом для срочного обращения к врачу.

Ранее сообщалось, что отечественный онколог Михаил Давыдов назвал единственный эффективный способ защиты от рака. Доктор посоветовал регулярно проходить обследования.

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