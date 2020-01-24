Список проявляющихся на лице признаков опухоли в легких огласили медспециалисты

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24 января 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Названы симптомы рака легких, которые проявляются на лице человека. Информацию по данному вопросу озвучили некоторое время назад медицинские специалисты.

Список симптомов смертельно опасного недуга, оглашенный представителями исследовательской организации Cancer Research UK, включает в себя:

1. опущение века глаза;

2. уменьшение зрачка;

3. отсутствие потоотделения на одной стороне лица.

Как отметили доктора, причиной данных состояний является то, что злокачественное новообразование давит на нерв, который идет от шеи.

Ранее медики перечислили первые сигналы организма о заражении смертельным китайским коронавирусом.

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