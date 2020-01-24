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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Российский врач-онколог раскрыл единственный эффективный способ защиты от рака

, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Российский врач-онколог раскрыл единственный эффективный способ защиты от рака
Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Михаил Давыдов, отечественный онколог, рассказал о профилактике рака. По данному вопросу медицинский специалист высказался в разговоре с представителями СМИ.

По словам Давыдова, ставшего собеседником «Московского комсомольца», основной причиной появления злокачественных новообразований в организме человека является генетическая предрасположенность, поэтому здоровый образ жизни не может полностью исключить риск рака. Как отметил врач, единственным эффективным способом защиты от болезни на данный момент являются регулярные обследования. Михаил Давыдов призвал всех внимательно относиться к своему здоровью.

Ранее сообщалось, что доктора назвали признаки рака легких, которые проявляются на лице.

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