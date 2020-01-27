Шесть способов не умереть от инсульта головного мозга порекомендовали врачи

Медицинские специалисты рассказали о способах профилактики инсульта головного мозга, который входит в число главных причин смертности. Данной теме посвящена публикация, размещенная в сети.
Как отмечает ресурс perm-open.ru, людям, которые хотят иметь здоровую сердечно-сосудистую систему, следует:
1. отказаться от сигарет;
2. похудеть, если имеются лишние килограммы;
3. перейти на правильное питание, в частности, в рационе должен присутствовать минимум натрия и трансжиров;
4. ограничить себя в спиртном;
5. как можно больше двигаться, регулярно заниматься физическими упражнениями;
6. держать под контролем артериальное давление, уровень холестерина и сахарный диабет в случае наличия данного недуга.
Ранее сообщалось, что медики назвали симптомы рака почек и смертельного китайского коронавируса.