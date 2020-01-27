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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Шесть способов не умереть от инсульта головного мозга порекомендовали врачи

, 12:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: perm-open.ru

Шесть способов не умереть от инсульта головного мозга порекомендовали врачи
Медик, Holger Hollemann / globallookpress.com

Медицинские специалисты рассказали о способах профилактики инсульта головного мозга, который входит в число главных причин смертности. Данной теме посвящена публикация, размещенная в сети.

Как отмечает ресурс perm-open.ru, людям, которые хотят иметь здоровую сердечно-сосудистую систему, следует:

1. отказаться от сигарет;

2. похудеть, если имеются лишние килограммы;

3. перейти на правильное питание, в частности, в рационе должен присутствовать минимум натрия и трансжиров;

4. ограничить себя в спиртном;

5. как можно больше двигаться, регулярно заниматься физическими упражнениями;

6. держать под контролем артериальное давление, уровень холестерина и сахарный диабет в случае наличия данного недуга.

Ранее сообщалось, что медики назвали симптомы рака почек и смертельного китайского коронавируса.

 

ДЦ

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