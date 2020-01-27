Названы три эффективных способа снижения артериального давления без таблеток

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27 января 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Женщина измеряет артериальное давление, Chromorange / Stolt / globallookpress.com

Обозначены эффективные способы снижения артериального давления без лекарств. Информация по данному вопросу содержится в материале, который разместили в российском интернет-сегменте.

Как отмечает канал «Рубикон» в «Яндекс. Дзен», гипертоникам, желающим избежать медикаментозного лечения, следует:

1. внести изменения в режим и рацион питания: в частности, необходимо сократить до минимума количество потребляемой пищи по вечерам, сократить суточную норму соли до пяти граммов и ограничить себя в кофе;

2. пить около литра воды каждый день;

3. уделять ежедневно хотя бы тридцать минут физической активности.

Прежде чем применять перечисленные советы, нужно посоветоваться с докторами.

Ранее сообщалось, что специалисты назвали ранние признаки рака кожи и продукты, которые убивают здоровье сердца.