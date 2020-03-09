Диетологи сравнили принципы питания Путина, Трампа и Меркель

Отмечается, что, согласно данным ВОЗ, в России уровень ожирения составляет 25,7%, но президент страны Владимир Путин в свои 67 лет находится в прекрасной физической форме. Издание El Confidencial отмечает, что в обычный рацион российского лидера входят постное мясо, рыба, овощи, фрукты, яйца и крупы. Политик старается избегать спиртного и продуктов глубокой переработки. Завтракает Путин обычно плотно, а ужинает меньшим количеством пищи. Кроме того, он регулярно занимается спортом.

Президент США, где уровень ожирения достигает 37,3%, по словам журналистов, имеет проблемы с холестерином, а индекс массы его тела говорит о легкой форме ожирения. Не секрет, что Дональд Трамп в 73 года является сторонником фастфуда – он питается в основном гамбургерами, сэндвичами с сыром и беконом, жареными крылышками, картошкой фри, выпечкой, пиццей, любит соусы. Политик не употребляет алкоголь, но не отказывает себе в кока-коле. Сейчас он ведет малоподвижный образ жизни.

В Германии уровень ожирения составляет 25,7%. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в основном предпочитает блюда немецкой кухни – сосиски, пюре, соусы, фондю, пиво. На ужин она, однако, обычно ест овощи. В свои 65 лет Меркель катается на беговых лыжах и иногда занимается пешеходным туризмом, но не делает это регулярно.