Диетолог: кому запрещена средиземноморская диета

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20 февраля 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabay

Диетолог Елена Соломатина предостерегла, что у средиземноморской диеты есть противопоказания и некоторым людям нельзя ее придерживаться из-за возможного вреда здоровью.

«Такая диета запрещена людям, которые имеют ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта, тем, кому нельзя много клетчатки, поскольку она оказывает раздражающее действие. Не рекомендуется при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, поскольку продукты могут вызвать негативные последствия. Есть индивидуальная непереносимость рыбы, ягод», — отметила диетолог.