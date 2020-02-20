Диетолог: кому запрещена средиземноморская диета

Диетолог Елена Соломатина предостерегла, что у средиземноморской диеты есть противопоказания и некоторым людям нельзя ее придерживаться из-за возможного вреда здоровью.
«Такая диета запрещена людям, которые имеют ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта, тем, кому нельзя много клетчатки, поскольку она оказывает раздражающее действие. Не рекомендуется при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, поскольку продукты могут вызвать негативные последствия. Есть индивидуальная непереносимость рыбы, ягод», — отметила диетолог.