Зарубежные врачи-онкологи назвали самый ранний симптом рака поджелудочной железы

//Здоровье 13+

5 марта 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Специалисты в сфере онкологии, работающие в Великобритании, обозначили самый ранний сигнал человеческого организма о злокачественном новообразовании поджелудочной железы.

Как пишет издание Express, врачи отметили, что на начальной стадии развития данного заболевания никаких симптомов не возникает. Самым первым признаком недуга являются болевые ощущения в спине или в области живота. Часто они усиливаются после приема пищи или в лежачем положении, говорится в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктора перечислили основные правила защиты от китайского коронавируса COVID-2019.