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Зарубежные врачи-онкологи назвали самый ранний симптом рака поджелудочной железы

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

Зарубежные врачи-онкологи назвали самый ранний симптом рака поджелудочной железы
Врачи, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Специалисты в сфере онкологии, работающие в Великобритании, обозначили самый ранний сигнал человеческого организма о злокачественном новообразовании поджелудочной железы.

Как пишет издание Express, врачи отметили, что на начальной стадии развития данного заболевания никаких симптомов не возникает. Самым первым признаком недуга являются болевые ощущения в спине или в области живота. Часто они усиливаются после приема пищи или в лежачем положении, говорится в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктора перечислили основные правила защиты от китайского коронавируса COVID-2019.

 

ДЦ

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