Ученые рассказали, кого чаще

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3 марта 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

анализ, pixabay.com

Ученые провели статистическое исследование и рассказали, кто чаще становится жертвой нового типа коронавируса. Вспышка данного заболевания была зафиксирована в Китае в конце прошлого года.

Эксперты отмечают, что среди 44 700 подтвержденных инфицированных людей в КНР по состоянию на середину февраля более 80 процентов были в возрасте не менее 60 лет и старше. Аналогичная картина наблюдается в других странах, в частности, возраст первых 12 жертв в Италии составлял более 80 лет, а среди людей до 60 лет смертельных случаев зафиксировано не было.

Подчеркивается, что среди детей случаи заболевания крайне редки. На возрастную группу от 10 до 19 лет, согласно статистике, приходится один процент заражений. Ученые пока не могут понять, в чем причина данного феномена, так как обычно несовершеннолетние более восприимчивы к вирусным заболеваниям, отмечает MedicalXpress.