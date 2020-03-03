В Шанхае выявили коронавирус у граждан Китая, прилетевших через Москву

У восьми граждан Китая, которые прибыли в Шанхай рейсами авиакомпаний "Аэрофлот" и Lufthanza из Милана в Шанхай транзитом через Москву и Франкфурт-на-Майне, диагностировали новый тип коронавируса.

Ранее стало известно, что в уезде Цинтянь 1 марта зафиксировали "завозной" случай заражения новым типом коронавируса. Заболела 31-летняя гражданка КНР, которая прибыла в Шанхай из Милана транзитом через российскую столицу.