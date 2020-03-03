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В Шанхае выявили коронавирус у граждан Китая, прилетевших через Москву

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Шанхае выявили коронавирус у граждан Китая, прилетевших через Москву
самолет, pixabay.com
У восьми граждан Китая, которые прибыли в Шанхай рейсами авиакомпаний "Аэрофлот" и Lufthanza из Милана в Шанхай транзитом через Москву и Франкфурт-на-Майне, диагностировали новый тип коронавируса.
 
Ранее стало известно, что в уезде Цинтянь 1 марта зафиксировали "завозной" случай заражения новым типом коронавируса. Заболела 31-летняя гражданка КНР, которая прибыла в Шанхай из Милана транзитом через российскую столицу.
 
У женщины выявили заболевание через два дня после того, как она прибыла домой, однако первые симптомы коронавируса проявились у нее примерно за две недели до этого – она принимала лекарства, которые считала нужными.
ЕТ

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