В Латвии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

Только что стало известно, что в Латвии, в Риге зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Пациент – рижанка, которая заразилась вирусом в Италии.
Сегодня, 2 марта, в Латвии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Пациент доставлен в Латвийский центр инфектологии.
Известно, что женщина заразилась в Милане, где находилась со своей семьей. В Латвию она летела национальной компанией airBaltic через Мюнхен. В самолете находилось 145 пассажиров, 24 из них летели в радиусе двух рядов от инфицированной женщины. По мнению директора Департамента профилактики и анализа риска инфекционных заболеваний Юрия Перевощикова, вероятность заболевания остальных пассажиров ничтожно мала.
Вместе с женщиной госпитализирован ее ребенок, у которого коронавирус пока не диагностирован.
Насколько данный случай серьезен для других жителей Латвии?
Комментирует член правления 2-й рижской больнице Янис Петронис.
«Я думаю, что следует отыскать тех людей, которые находились в непосредственном контакте с заболевшей. И это не только пассажиры самолета, но и служащие аэропорта, члены экипажа. Возможно, работники таможни. Этих людей следует изолировать на 14 дней и понаблюдать. Сделать данной женщине повторный анализ. Надо удостовериться точно. Но не стоит разводить панику. Смертность от коронавируса не больше, чем от гриппа. Насколько я знаю, состояние у нее не тяжелое. Вы спрашиваете о том, когда вирус пойдет на спад? Я не могу сказать. Понимаете, нужно, чтобы выработался у людей иммунитет. А для этого нужны люди. Именно. Ждем. Думаю, что к лету определимся. Не стоит постоянно думать о вирусе. Живите со светлыми мыслями».