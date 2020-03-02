В Латвии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

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2 марта 2020, 22:30 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Коронавирус в Латвии, фото соцсети

Только что стало известно, что в Латвии, в Риге зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Пациент – рижанка, которая заразилась вирусом в Италии.

Сегодня, 2 марта, в Латвии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Пациент доставлен в Латвийский центр инфектологии.

Известно, что женщина заразилась в Милане, где находилась со своей семьей. В Латвию она летела национальной компанией airBaltic через Мюнхен. В самолете находилось 145 пассажиров, 24 из них летели в радиусе двух рядов от инфицированной женщины. По мнению директора Департамента профилактики и анализа риска инфекционных заболеваний Юрия Перевощикова, вероятность заболевания остальных пассажиров ничтожно мала.

Вместе с женщиной госпитализирован ее ребенок, у которого коронавирус пока не диагностирован.

Насколько данный случай серьезен для других жителей Латвии?

Комментирует член правления 2-й рижской больнице Янис Петронис. «Я думаю, что следует отыскать тех людей, которые находились в непосредственном контакте с заболевшей. И это не только пассажиры самолета, но и служащие аэропорта, члены экипажа. Возможно, работники таможни. Этих людей следует изолировать на 14 дней и понаблюдать. Сделать данной женщине повторный анализ. Надо удостовериться точно. Но не стоит разводить панику. Смертность от коронавируса не больше, чем от гриппа. Насколько я знаю, состояние у нее не тяжелое. Вы спрашиваете о том, когда вирус пойдет на спад? Я не могу сказать. Понимаете, нужно, чтобы выработался у людей иммунитет. А для этого нужны люди. Именно. Ждем. Думаю, что к лету определимся. Не стоит постоянно думать о вирусе. Живите со светлыми мыслями».