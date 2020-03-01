Диетологи перечислили блюда, подходящие для позднего ужина

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1 марта 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Диетологи посоветовали еду, которая подойдёт для поздних ужинов. Специалисты рассказали про несколько блюд, которые содержат не более 200 калорий, но могут помочь утолить голод перед сном.

Для поздней трапезы можно выбрать лёгкий салат с овощами и лососем или яйцом и авокадо. Также на пользу пойдёт банановое пюре с семечками тыквы, хумус с сырыми овощами или сладкий картофель.

При этом диетологи подчеркивают, что подобный поздний рацион допускается только для тех, кто по каким-то причинам не может ужинать в положенное время. Для остальных лучше всего садиться за стол не позднее 18-19 часов, чтобы не подвергать сердце и желудок дополнительным нагрузкам в ночное время, передаёт Мир24.