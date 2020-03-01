Все новости >>

//Здоровье 13+

Диетологи перечислили блюда, подходящие для позднего ужина

, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Диетологи перечислили блюда, подходящие для позднего ужина
Фото: pixabay.com

Диетологи посоветовали еду, которая подойдёт для поздних ужинов. Специалисты рассказали про несколько блюд, которые содержат не более 200 калорий, но могут помочь утолить голод перед сном.

Для поздней трапезы можно выбрать лёгкий салат с овощами и лососем или яйцом и авокадо. Также на пользу пойдёт банановое пюре с семечками тыквы, хумус с сырыми овощами или сладкий картофель.

При этом диетологи подчеркивают, что подобный поздний рацион допускается только для тех, кто по каким-то причинам не может ужинать в положенное время. Для остальных лучше всего садиться за стол не позднее 18-19 часов, чтобы не подвергать сердце и желудок дополнительным нагрузкам в ночное время, передаёт Мир24.

АБ

//картина дня

Мы продолжаем разговор о лицах и структурах, входящих в понятие "мировые банкиры", которые, по мнению многих думающих на эту тему, стоят за идеями глобализма и всеобщего полевения, что включает в себя борьбу за признание нормой всего, что ранее…

Мы продолжаем разговор о лицах и структурах, входящих в понятие "мировые банкиры", которые, по мнению многих думающих…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Новый скандал с известными адвокатами Сергеем Жориным и Катей Гордон. Настоящий мужчина поделился видеозаписью, на которой его экс-супруга не стоит на ногах и находится…

//новости ан

Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр…

Полиции понадобилось несколько дней, чтобы найти хулигана, который решил порадовать жителей Приморского края на Масленицу и устроил показ видео для взрослых с мужичками…

//новости ан

Студентка из ЛНР приехала на практику в медицинский университет Ростова-на-Дону и была совершенно в шоке от состояния учебного заведения. По ее словам, в Луганске даже…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Десятки тысяч мигрантов пересекли границу Турции и Европейского союза после ее открытия турецкими властями для сирийских беженцев. Через город Эдирне перешли около…

//новости ан

//новости ан