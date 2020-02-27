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Почему алкоголь нельзя закусывать блинами, рассказала врач

, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Почему алкоголь нельзя закусывать блинами, рассказала врач
Фото: pixabay.com

Неотъемлемым атрибутом празднования Масленицы являются блины. Но и алкоголь зачастую становится спутником масленичных гуляний. Почему сочетать спиртное и блины – не лучшая идея, объяснила диетолог Елена Соломатина.

Специалист объяснила, что организм в первую очередь перерабатывает сладкое, а уже затем берется за алкоголь. Поэтому сочетание сладких блинов со спиртным может привести не к самым приятным последствиям, передаёт Радио Sputnik. При этом диетолог отметила, что если есть стремление выпить горячительного под блины, то лучше не закусывать ими алкоголь, а запивать съеденное.

«Лучше задерживать быстрое всасывание алкоголя в кровь. Уж если мы пьем, то делаем это мелкими глотками. Надо не пить спиртное и заедать блинами. Надо сначала есть, а потом запивать, потом опять есть и только после этого опять пить и так далее», - объяснила Соломатина.

АБ

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