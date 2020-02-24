Диетолог и священник сошлись во мнении, кому ограничения в Великий пост пойдут во вред

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24 февраля 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Вместе с началом весны начнется и Великий пост - период, когда православные христиане исключают из своего рациона пищу животного происхождения. Однако такое меню пойдет на пользу далеко не всем.

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что постная еда не подходит людям с заболеваниями ЖКТ, поскольку они не могут переваривать большие объёмы растительной пищи. Также не стоит ограничивать себя и людям с повышенным содержанием сахара, поскольку часто постные продукты усугубляют протекание диабета. Также отказ от животной пищи провоцирует быструю утомляемость и негативно сказывается на мышцах.

Священник РПЦ Владимир Вигилянский также отметил, что пост - это в первую очередь ограничения не в еде, а в поведении. В этот период лучше уделить внимание борьбе с вредными привычками.