Как избежать резких скачков сахара в крови после приема пищи?

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25 февраля 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Фото: pixabay.com

Специалисты дали 4 совета, как избежать резких скачков сахара после приема пищи для людей, страдающих от сахарного диабета второго типа. Для этого стоит незначительно изменить свой рацион.

Врачи рекомендуют начинать день с белковой пищи. Согласно исследованиям, 25-30 граммов белка за завтраком могут понизить содержание сахара в крови после еды. Также контролировать скачки сахара помогает клетчатка. Она способствует нормализации пищеварения и позволяет на протяжении долгого времени не чувствовать голод. «Пищевые волокна, особенно растворимые, замедляют рост сахара в крови после еды, что делает насыщенные клетчаткой продукты крайне полезными для больных диабетом 2 типа», - отмечают эксперты.

Не менее важной привычкой является планирование рациона. Половину от каждой трапезы должны составлять не крахмалистые овощи, четверть – полезные жиры, а еще четверть – белки. Также не стоит забывать о достаточном количестве воды. При её недостатке организм вырабатывает гормон, способный повышать содержание глюкозы. При этом специалисты подчеркивают, что любые изменения в рационе следует обсуждать с врачом.