В Роскачестве рассказали о вреде чрезмерного употребления жвачки

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21 февраля 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В Роскачестве посоветовали избегать чрезмерного употребление жевательной резинки, чтобы не получить проблемы с пищеварением. В ведомстве напомнили, что в состав жвачки входят искусственные подсластители и большое количество фруктозы.

Отмечается, что продукты с высоким содержанием фруктозы могут способствовать развитию жировой болезни печени, метаболического синдрома, а также диабета второго типа. При этом специалисты отмечают, что многие производители стараются запутать покупателей и указывают сахар в составе продукта под несколькими названиями. Из-за этого сложно понять, какое количество подсластителя на самом деле содержится в товаре.