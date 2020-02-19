Пять сигналов организма человека о раке щитовидной железы перечислили онкологи

Онкологи обозначили симптомы, указывающие на рак щитовидной железы. Данная информация содержится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.
Список признаков заболевания, выложенный на канале «Твое здоровье», включает в себя следующие сигналы человеческого организма:
1. уплотнения на шее;
2. беспричинная хрипота;
3. хронический кашель без мокроты и повышенной температуры тела;
4. неприятные ощущения при глотании;
5. боль в передней части шеи, которая отдает в уши.
Ранее специалисты рассказали о способах борьбы с гипертонией без лекарств и назвали продукты, которые следует употреблять для профилактики рака.