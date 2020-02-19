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Пять сигналов организма человека о раке щитовидной железы перечислили онкологи

, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пять сигналов организма человека о раке щитовидной железы перечислили онкологи
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Онкологи обозначили симптомы, указывающие на рак щитовидной железы. Данная информация содержится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.

Список признаков заболевания, выложенный на канале «Твое здоровье», включает в себя следующие сигналы человеческого организма:

1. уплотнения на шее;

2. беспричинная хрипота;

3. хронический кашель без мокроты и повышенной температуры тела;

4. неприятные ощущения при глотании;

5. боль в передней части шеи, которая отдает в уши.

Ранее специалисты рассказали о способах борьбы с гипертонией без лекарств и назвали продукты, которые следует употреблять для профилактики рака.

 

ДЦ

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