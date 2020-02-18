Четыре лучших продукта для защиты от рака перечислили медицинские специалисты

Специалисты в области медицины рассказали, какие продукты питания необходимо регулярно употреблять, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний. Данной теме посвящен материал, размещенный в блогосфере.
Список лучших продуктов для защиты от рака, выложенный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», в частности, включает в себя:
1. овсяную кашу;
2. зеленый чай;
3. куркуму;
4. чеснок.
Перечисленные продукты содержат элементы, повышающие иммунитет и препятствующие образованию раковых клеток.
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