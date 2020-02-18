Четыре лучших продукта для защиты от рака перечислили медицинские специалисты

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18 февраля 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Специалисты в области медицины рассказали, какие продукты питания необходимо регулярно употреблять, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний. Данной теме посвящен материал, размещенный в блогосфере.

Список лучших продуктов для защиты от рака, выложенный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», в частности, включает в себя:

1. овсяную кашу;

2. зеленый чай;

3. куркуму;

4. чеснок.

Перечисленные продукты содержат элементы, повышающие иммунитет и препятствующие образованию раковых клеток.

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